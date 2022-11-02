В россии у мужчины отобрали песок для военных нужд

Россиянин планировал облагородить водоем в своем селе, но он стал жертвой самоуправства чиновников.

В Белгородской области (*россия) власть без разрешения изъяла у местного жителя Сергея Литвинова песок. Мужчине не вернули материал обратно и даже не компенсировали ему расходы.

Об этом сообщают российские СМИ.

Это стало первым известным случаем, когда региональное правительство лишило собственности гражданина рф для «военных нужд».

Литвинов планировал облагородить водоём в своём селе и для этого за 100 тысяч рублей приобрёл 100 кубов песка. В комментариях под постом губернатора Вячеслава Гладкова россиянин заявил, что чиновники из администрации Краснояружского района забрали весь песок, из которого вернули лишь 5,75 кубических метра.

Мужчина в итоге получил ответ от чиновников. В публикации было сказано, что на заместителя главы администрации района составили протокол по статье 19.1 КоАП рф о самоуправстве. Мировой суд объявил ему лишь устное замечание. Представители администрации также заявили, что у Литвинова есть возможность подать иск с требованием возместить ущерб.

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