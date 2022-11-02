В россии у мужчины отобрали песок для военных нужд

В Белгородской области (*россия) власть без разрешения изъяла у местного жителя Сергея Литвинова песок. Мужчине не вернули материал обратно и даже не компенсировали ему расходы.
Об этом сообщают российские СМИ.
Это стало первым известным случаем, когда региональное правительство лишило собственности гражданина рф для «военных нужд».
Литвинов планировал облагородить водоём в своём селе и для этого за 100 тысяч рублей приобрёл 100 кубов песка. В комментариях под постом губернатора Вячеслава Гладкова россиянин заявил, что чиновники из администрации Краснояружского района забрали весь песок, из которого вернули лишь 5,75 кубических метра.
Мужчина в итоге получил ответ от чиновников. В публикации было сказано, что на заместителя главы администрации района составили протокол по статье 19.1 КоАП рф о самоуправстве. Мировой суд объявил ему лишь устное замечание. Представители администрации также заявили, что у Литвинова есть возможность подать иск с требованием возместить ущерб.
Ранее эксперт предположил, зачем рф перебросила в Беларусь носителей «Кинжалов».
Также «Курсор» сообщал, что рф назвала условия, при которых возможно применение ядерного оружия.
Помимо этого, Вооруженные силы Украины поблагодарили Израиль за поддержку.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!