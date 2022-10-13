В россии выдали повестку девушке из Вьетнама

24-летняя Нгуен Ву Хоанг Ань родилась во Вьетнаме, но приехала в *россию для получения образования. В итоге она получила повестку, связанную с «частичной» мобилизацией.

Об этом сообщают российские СМИ.

Девушка получила образование в Московском Финансовом университете и в 2020 году стала гражданином рф. Сейчас она занимает должность аналитика в компании Ламода и никогда не связывала свою деятельность с медициной и военным делом. Тем не менее 11 октября, во вторник, она получила от двух мужчин в гражданской одежде вручили повестку по месту жительства на улице Демьяна Бедного.

«Я гражданка Вьетнама, лишь в 2020 году получила российское гражданство. На военный учет, соответственно, не вставала, считаю, что в военкомате обо мне информации никакой не должно быть. Отсюда предполагаю, что приносят повестки всем подряд по прописке, а по моему имени как раз не очевиден пол», – прокомментировала Нгуен эту ситуацию.

После этого вьетнамка решила ради разъяснения посетить военкомат, где ей предложили записаться в общий список и оставить номер телефон, чтобы уточнить данные.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!