В россии женщины выступают против тыкв и Хэллоуина: За что мы воюем?

Российские люди настолько боятся США и Запада, что видят их присутствие везде, даже в украшениях к Хэллоуину, который стал в рф популярным осенним праздником.

В Санкт-Петербурге женщина пришла в магазин жаловаться на хэллоуинские тыквы, считая их давлением Запада.

По ее словам, нужно срочно убрать все украшения к этому «нечестивому » празднику, поскольку ее дети испугались тыкв.



Местая жительница уверена, что Хэллоуин — это «происки Запада и США», это американцы разрисовали тыквы и мешают россиянам жить.

Ранее Курсор писал, что российская пропагандистка попросила Маска разблокировать аккаунт в Twitter. Аккаунт Russia Today, заблоченный в Twitter, Илона Маска попросили разблокировать, намекая на «свободу слова».

Также мы сообщали, что Пинхас Гольдшмидт прокомментировал антисемитские выпады официальных лиц рф. Пинхас Гольдшмидт и Конференция раввинов Европы считают, что атака российских властей на Сохнут, это «антисемитские выпады против всех нас».

Напомним, мы информировали о том, как Байден отреагировал на слова путина о ядерном оружии. Президент Соединенных штатов Джо Байден назвал риторику президента рф владимира путина достаточно опасной.