Пинхас Гольдшмидт прокомментировал антисемитские выпады официальных лиц рф

Пинхас Гольдшмидт и Конференция раввинов Европы считают, что атака российских властей на Сохнут, это «антисемитские выпады против всех нас».

Бывший главный раввин москвы* Пинхас Гольдшмидт прокомментировал антисемитские выпады официальных лиц в россии против Хабада и призвал евреев покинуть рф.

Об этом сообщает Телеграм-канал Люди в черном.

Рав Гольдшмидт написал в Twitter: «Атака российского правительства на Хабад, а также на Еврейское агентство для Израиля — это антисемитские действия против всех нас».

Он также напомнил: «Мы вновь обращаемся с призывом ко всем нашим братьям и сестрам, оставшимся в россии и способным покинуть страну, сделать это».

Отметим, что аккаунт рава Гольдшмидта в Twitter ведется совместно с сотрудниками возглавляемой им Конференции раввинов Европы, и отражает также позицию этой организации.

Ранее Курсор писал, что Гольдшмидт высказался о скандале с закрытием агентства «Сохнут» в россии. По его словам, власти рф в последнее время сделали больше для продвижения репатриации евреев в Израиль.

Напомним, редакция уже сообщала, что бывший главный раввин москвы Пинхас Гольдшмидт рассказал, почему евреям лучше уехать из россии. Гольдшмидт назвал пять причин, по которым евреям, живущим в россии, лучше покинуть эту страну.

Напомним также, что главный раввин москвы Пинхас Гольдшмидт был уволен из-за того, что отказался поддерживать войну россии против Украины. Община решила не продлевать с ним контракт, несмотря на то, что его лишь недавно перевыбрали.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!