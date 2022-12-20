В российском Белгороде прогремела серия взрывов: есть пострадавшие

По информации губернатора Белгородской области «без света остается одна треть жителей города». Таким образом россияне солидарны с украинцами, находящимися на грани полного блекаута.

В россии 21 декабря вновь раздались взрывы. На этом раз горела подстанция в Шебекино Белгородской области. В результате часть города осталась без света и водоснабжения.

Об этом сообщил губернатор области владислав гладков.

По его словам, во взрывах на энергетическом объекте виновата Украина, а Шебекино «обстреливают ВСУ».

Гладков написал: «По предварительным данным, есть один пострадавший – мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести доставлен в районную больницу».

Также он проинформировал, что в результате обстрела нарушено электроснабжение. «Без света остается одна треть жителей города. Также есть попадания снарядов в складские помещения на территории промзоны», — заявил Гладков.

Местные паблики публикуют видео с Шебекино, где виден столб дыма над городом.

Украина не комментирует взрывы под Белгородом.

Ранее Курсор писал, что Лукашенко отказал путину и не будет вступать в войну в Украине — ISW.

Также мы информировали, что путин провел пресс-конференцию по итогам переговоров с Лукашенко: что он сказал.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!