Десятки бывших депутатов Кнессета выступили с призывом к оппозиции

Согласно сообщению журналиста Ярона Авраама, около 70 бывших депутатов Кнессета написали письмо главам нынешних оппозиционных партий с просьбой отложить в сторону свои разногласия и работать вместе как блок против новой коалиции Нетаниягу и партнеров.

Напомним, что спустя семь недель после того, как право-религиозный блок одержал окончательную победу на всеобщих выборах, предполагаемый новый премьер-министр Биньямин Нетаниягу еще не объявил о формировании нового правительства.

У Нетаниягу меньше двух дней, чтобы сформировать 37-е правительство Израиля, хотя он может попытаться добиться еще четырех дней от президента Герцога. Без такого продления Нетаниягу должен привести к присяге правительство к следующему вторнику.

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