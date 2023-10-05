Россияне заявили об атаке БПЛА и срабатывании системы противовоздушной обороны.

Россию снова охватили мощные взрывы. О нескольких громких звуках сообщают в соцсетях жители *курска.

Об этом пишут ряд пропагандистских СМИ.

Эту информацию подтвердил губернатор курской области роман старовойт. По его словам, в регионе сработала ПВО, которая якобы сбила украинские беспилотники.

"В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие. Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним!", - написал российский чиновник.

В последнее время в курской области россии наблюдается рост числа взрывов, особенно в ночное время. Например, 29 сентября сообщалось о "массированной атаке дронов" в регионе. Местный губернатор роман старовойт заявил, что система противовоздушной обороны якобы сбила как минимум 10 беспилотников. Также в россии сообщили, что один из беспилотников сбросил два взрывных устройства на подстанцию, в результате чего один из трансформаторов воспламенился. Это привело к отключению электричества в пяти населенных пунктах и больнице.

Накануне также в курской области рф пожаловались на атаку БПЛА, в результате которой несколько районов остались без света. Местные власти заявили, что якобы ВСУ атаковали дронами объекты инфраструктуры, сбросив взрывные устройства на электроподстанции в суджанском, кореневском, глушковском районах. В результате без электричества остались 67 населенных пунктов.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!