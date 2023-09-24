В российском санкт-петербурге прогремели взрывы, аэропорт пулково был обесточен

В многоэтажных домах отключили лифты, пропала вода, мобильный интернет также почти не работал.

В российском городе санкт-петербург* в воскресенье, 24 сентября, звучали взрывы.

Об этом информируют местные паблики.

Отмечается, что в районе шушары, а также в аэропорту пулково пропало электричество. Местные жители сообщают, что видели вспышку в небе и слышали хлопок. Официальной информации от власти пока нет.

В то же время в пресс-службе ПАО «россети ленэнерго» сообщили, что в аэропорту пулково сработали автоматические системы защиты.

"В настоящее время электроснабжение воздушной гавани осуществляется в полном объеме", - говорится в сообщении.

До этого появилась информация о блэкауте в шушарах. В многоэтажных домах отключили лифты, пропала вода, мобильный интернет также почти не работал.

Напомним, утром в воскресенье, 24 сентября, украинский беспилотник нанес удар по административному зданию в курской области рф, о чем сообщил губернатор региона роман старовойт. По его словам, крыша здания была слегка повреждена, о пострадавших он не сказал.

Атака произошла после того, как городские власти отменили празднование Дня города из-за опасений по поводу близости города к украинской границе.

Как сообщал Курсор, накануне во временно оккупированном Севастополе был зафиксирован взрыв и звук пролета ракеты. В районе Инкермана и Северной стороны был виден густой дым.

Напомним, 22 сентября по штабу черноморского флота рф в Севастополе был нанесен удар. Представители Вооруженных силам Украины подтвердили, что атака была проведена украинскими военными. СМИ утверждают, что для этого были использованы ракеты типа Storm Shadow.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!