Взрывы прогремели в курске в россии на День города — появилось видео «прилета»

В курске в россии* беспилотник попал в административное здание.
Об этом сообщил местный губернатор.
Роман Старовойт заявил, что крыша здания слегка повреждена, о пострадавших он не упомянул.
Курськ, з Днем Міста !) У вас пропущене вітаннячко від ЗСУ !!
Як вам салют, сподобався ?…)) pic.twitter.com/m6ufJCHRd8
— ✙ N.E.O.N ✙ (@DimonchikIR) September 24, 2023
Местные жители сообщают о мощных взрывах в городе.
К слову, удар по курску пришелся на День города. Однако, городские власти ранее отменили празднования из-за опасений по поводу близости города к украинской границе.
Отметим также, что вчера рф нанесла по Херсонской области в Украине удар, в результате которого один человек погиб и еще трое получили ранения. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Александр Прокудин.
По словам Прокудина, за прошедшие сутки российские войска совершили 83 атаки, выпустив в общей сложности 332 снаряда – 28 снарядов только по городу Херсону.
«Российские военные обстреляли жилые кварталы населенных пунктов региона», — написал Прокудин, отметив, что мишенью также стало банковское учреждение в Бериславском районе.
Курсор писал, что мобилизация в россии нанесет сильнейший удар по стабильности путинского режима – политолог.
Кроме того, мы сообщали, что российские войска запускают ракеты по Украине на рассвете намеренно - военный эксперт пояснил почему.
* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!