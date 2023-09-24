Взрывы прогремели в курске в россии на День города — появилось видео «прилета»

Власти рф подтвердили факт удара.

В курске в россии* беспилотник попал в административное здание.

Об этом сообщил местный губернатор.

Роман Старовойт заявил, что крыша здания слегка повреждена, о пострадавших он не упомянул.

Курськ, з Днем Міста !) У вас пропущене вітаннячко від ЗСУ !! Як вам салют, сподобався ?…)) pic.twitter.com/m6ufJCHRd8 — ✙ N.E.O.N ✙ (@DimonchikIR) September 24, 2023

Местные жители сообщают о мощных взрывах в городе.

К слову, удар по курску пришелся на День города. Однако, городские власти ранее отменили празднования из-за опасений по поводу близости города к украинской границе.

Отметим также, что вчера рф нанесла по Херсонской области в Украине удар, в результате которого один человек погиб и еще трое получили ранения. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Александр Прокудин.

По словам Прокудина, за прошедшие сутки российские войска совершили 83 атаки, выпустив в общей сложности 332 снаряда – 28 снарядов только по городу Херсону.

«Российские военные обстреляли жилые кварталы населенных пунктов региона», — написал Прокудин, отметив, что мишенью также стало банковское учреждение в Бериславском районе.

Курсор писал, что мобилизация в россии нанесет сильнейший удар по стабильности путинского режима – политолог.

Кроме того, мы сообщали, что российские войска запускают ракеты по Украине на рассвете намеренно - военный эксперт пояснил почему.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!