В российском сочи возле аэропорта вспыхнул сильный пожар, местные слышали взрывы - появилось видео

Спасатели тушили огонь с помощью пены.

Рано утром в среду, 20 сентября, в курортном городе сочи* (российская федерация), недалеко от аэропорта вспыхнул мощный пожар. Местные сообщают, что перед этим слышали звук взрыва.

Об этом пишут российские паблики.

Пожарные уточнили, что загорелся резервуар с 1200 тоннами керосина, расположенный в адлерском районе. На место инцидента были отправлены работники экстренных служб. Огонь ликвидировали с помощью пены, угрозы его распространения не было.

Неизвестно, что стало причиной пожара. Учитывая, что местные слышали громкий взрыв, российские оккупанты говорят, что вспышка якобы могла быть следствием атаки беспилотного летательного объекта.

Сочинский аэропорт, возле которого произошел пожар, работает в штатном режиме.

"Курсор" писал ранее, что в москве в россии произошел пожар и были слышны взрывы у останкинской башни. На месте пожара поднялся столб черного дыма.

Еще мы писали, что в подольске московской области россии произошел сильный пожар. Огонь охватил несколько автомобилей, припаркованных возле здания госавтоинспекции рф.

Напомним, что в брянской области россии произошли сильные взрывы, за которыми последовал пожар. Местные жители сообщают, что они услышали не менее трех взрывов. В результате происшествия административное здание охватило пламя.