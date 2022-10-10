В ростовской области разбился второй за день российский самолет

По предварительным данным, разбился штурмовик СУ-25. По версии следствия самолет мог потерпеть крушение из-за технической неисправности.

В ростовской области российской федерации разбился второй за день российский самолет.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что по предварительным данным разбился штурмовик СУ-25. ЧП произошло днем 9 октября недалеко от хутора Рогалик. По версии следствия самолет мог потерпеть крушение из-за технической неисправности.

Это второй самолет, разбившийся в Ростовской области 9 октября, перед этим в катастрофу попал бомбардировщик Су-24.

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Как сообщал Курсор, в начале августа истребитель Су- 22, который принадлежал элитному подразделению иранских воздушных сил, потерпел катастрофу в аэропорту Шираз.

При выезде со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шираза на юге Ирана самолет разбился. В результате аварии пилот и второй пилот катапультировались из истребителя. Оба пилота пострадали. Они были доставлены в больницу для лечения.

Также наш сайт сообщал, что США намерены конфисковать иранский самолет, задержанный в Аргентине. Подозрение в связях с террористическими организациями Ирана повлекли арест в Аргентине иранского Боинга. США потребовали его конфискации на основании санкций.