В сети опубликовали видео с украденной оккупантом из бурятии камеры наблюдения

Воин «второй армии мира» и члены его семьи явно не знают, как работает этот девайс, поэтому установили камеру в комнате своего дома.

Российский оккупант из бурятии* в Лимане Донецкой области украл камеру видеонаблюдения и установил ее внутри своего дома. Теперь владелец камеры в режиме онлайн может наблюдать за жизнью семейки захватчика.

Об этом в социальных сетях сообщил украинский блогер Ян Гордиенко, информирует ТСН.

Блогер рассказал, что из дома его друзей в Лимане оккупант из бурятии украл камеру уличного наблюдения. Очевидно, житель россии не знал, как пользоваться камерой и установил ее в комнате своего дома, как «сувенир». Владелец камеры видеонаблюдения заметил, что камера стала активной и включил ее.

«Тогда он увидел, что его имущество теперь в бурятии. Воин «второй армии мира» и его семейка явно не знают, как работает этот девайс, а потому установили камеру в комнате своего дома. Теперь владелец камеры наблюдает за своим реалити-шоу», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский призывает страны Запада создать воздушный щит для украинского государства в связи с последними ракетными атаками со стороны российской федерации. Об этом он заявил во время онлайн встречи стран G7.

«Со вчерашнего дня враг применил уже более сотни крылатых ракет и десятки разных беспилотников, включая иранские «Шахиды». И каждые десять минут я получаю уведомление о применении врагом иранских «Шахидов», — сказал украинский лидер.

Также Курсор писал о том, что Байден прокомментировал ракетные удары по Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!