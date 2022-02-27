В сети показали, чем закончился прорыв в Харькове для российских оккупантов

Недавно мы сообщали о том, что колонна российской техники прорвалась в город Харьков. Там они вступили в активный бой с украинскими защитниками. И вот в сети показали, что осталось от оккупантов.

В сети появилось новое видео из Харькова. Город героически противостоит оккупантам из РФ, которые пытаются его захватить. Утром колонна войск России въехала в город, но нарвалась на обстрел со стороны украинских военных и сил территориальной обороны. И вот стало известно, чем именно закончился этот прорыв.

Видео было опубликовано на странице Алексея Арестовича, советника главы Офиса президента, на странице в Facebook.

На нем можно увидеть колонну разбитой военной техники оккупантов.

«Мораль — прорыв противника это не повод для паники, а удовольствие от охоты», — подписал ролик Арестович.

Ранее редакция Курсора сообщала, что СБУ завладели секретными документами российских военных.

Кроме того, наш сайт писал, что в сети появились фотографии последствий боев в Николаеве.

Еще напомним, что в Черниговской области местные жители и полиция остановили колонну российских танков.

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