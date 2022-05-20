В сети показали видео с украинскими десантниками, которые уничтожили два российских танка

На видео сначала показывается выстрел из «Стугна-П» по танку, который спрятался за растительностью возле линий электропередач. А Javelin львовские десантники успешно применили на открытой местности.

Служащие 80-й десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ смогли уничтожить два танка армии россии*. Примечательно, что один был уничтожен из украинского ПТРК «Стугна», а второй из американского Javelin.

Работа украинских военных была снята на видео. На нем можно увидеть первый выстрел из украинской Стугны, а затем второй выстрел из американского ПТРК.

Ролик показали в сети:

Ранее редакция Курсора сообщала, что кадыров заявил, что спецоперация в Украине идет по плану. Несмотря на колоссальные потери, которые правительство россии и Чечни отрицает, кадыров считает, что они смогут «освободить Украину от шайтанов».

Кроме того, наш сайт писал, что путин вновь обвинил Запад в развязывании войны в Украине.

Еще напомним, что СМИ показали жуткое видео с нагрудной камеры парамедика из Мариуполя, которая попала в плен к россиянам.