СМИ показали жуткое видео с нагрудной камеры парамедика из Мариуполя, которая попала в плен к россиянам

В сети появилось видео с нагрудной камеры парамедика Юлии Паевской, которая более известна как «Тайра». Женщина работала в Мариуполе, помогала раненым гражданским и военным. Однако затем она попала в плен к армии россии*.
Видео показали в Associated Press.
Сообщается, что вместе с видео «Тайра» также передала журналистам информацию о раненых. После этого ее и схватили россияне.
В ролике можно увидеть, в каких условиях приходится работать медикам, а также то, как они спасают раненых после обстрелов. Также видно, что медики лечили даже раненых российских солдат.
Предполагается, что Юлия попала в плен примерно в середине марта.
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