СМИ показали жуткое видео с нагрудной камеры парамедика из Мариуполя, которая попала в плен к россиянам

На видео можно увидеть моменты спасения раненых и последствия вражеских обстрелов Мариуполя. Также запечатлены кадры пленения российских солдат.

В сети появилось видео с нагрудной камеры парамедика Юлии Паевской, которая более известна как «Тайра». Женщина работала в Мариуполе, помогала раненым гражданским и военным. Однако затем она попала в плен к армии россии*.

Видео показали в Associated Press.

Сообщается, что вместе с видео «Тайра» также передала журналистам информацию о раненых. После этого ее и схватили россияне.

В ролике можно увидеть, в каких условиях приходится работать медикам, а также то, как они спасают раненых после обстрелов. Также видно, что медики лечили даже раненых российских солдат.

Предполагается, что Юлия попала в плен примерно в середине марта.

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