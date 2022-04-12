В сети показали жуткие кадры разбомбленных домов Киевской области

Северо-западная часть Киевской области находилась под оккупацией несколько недель. Российские войска не разрешали доставать людей из-под завалов в Бородянке. Те, кто их не слушал, были расстреляны.
И вот в сети показали фотографии этого города, которые были сделаны уже после прихода украинских военных и спасателей. На снимках можно увидеть многоэтажный дом, на который, судя по всему, сбросили бомбу.
Также Курсор сообщал, что омбудсмен Украины раскрыла новые шокирующие факты об изнасилованиях украинок в Буче.
Еще напомним, что в Белгороде заявили о диверсии на железной дороге на границе с Украиной.
Еще напомним, что в сети показали шокирующее видео из Киевской области, где несколько недель зверствовали российские солдаты.
Российские войска применили химическое оружие в Мариуполе.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!