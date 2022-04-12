В сети показали жуткие кадры разбомбленных домов Киевской области

В сети появились фотографии Бородянки — небольшого города Киевской области, который бомбили, а затем захватили российские оккупанты. Украинские спасатели до сих пор достают из-под завалов людей.

Северо-западная часть Киевской области находилась под оккупацией несколько недель. Российские войска не разрешали доставать людей из-под завалов в Бородянке. Те, кто их не слушал, были расстреляны.

И вот в сети показали фотографии этого города, которые были сделаны уже после прихода украинских военных и спасателей. На снимках можно увидеть многоэтажный дом, на который, судя по всему, сбросили бомбу.

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