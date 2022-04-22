В сети появились кадры уничтожения российских военных вертолетов украинскими войсками

Их показали на телеграм-канале Последний блокпост.
«На видео отмечено красной стрелкой место падения вертолета кафиров. Впоследствии, другой российский вертолет, пытаясь эвакуировать возможно уцелевший экипаж, также был сбит», — написали администраторі канала в подписи к ролику.
Ранее редакция нашего сайта писала, что Зеленский рассказал, как можно освободить Мариуполь.
Кроме того, Курсор сообщал, что украинские военные показали эффектные кадры уничтожения российских истребителей.
Еще напомним, что 91-летняя женщина, пережившая Холокост, умерла при осаде Мариуполя.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!