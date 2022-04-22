В сети появились кадры уничтожения российских военных вертолетов украинскими войсками

Фото: depositphotos.com

Украинские защитники продолжают уничтожать российскую военную технику. Они бьют оккупанта не только на земле, но и в воздухе. Так, появилось эффектное видео ликвидации вертолетов армии рф.

В сети появилось видео уничтожения двух российских транспортно-боевых вертолетов Ми-8. Их показали на телеграм-канале Последний блокпост. «На видео отмечено красной стрелкой место падения вертолета кафиров. Впоследствии, другой российский вертолет, пытаясь эвакуировать возможно уцелевший экипаж, также был сбит», — написали администраторі канала в подписи к ролику. Ранее редакция нашего сайта писала, что Зеленский рассказал, как можно освободить Мариуполь. Кроме того, Курсор сообщал, что украинские военные показали эффектные кадры уничтожения российских истребителей. Еще напомним, что 91-летняя женщина, пережившая Холокост, умерла при осаде Мариуполя. * — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала: Аарон Кальвин