В сети появились кадры уничтожения российских военных вертолетов украинскими войсками

09:52, Сегодня
Новости СНГ, Происшествия
Вертолет Ми8 фото
Фото: depositphotos.com

Украинские защитники продолжают уничтожать российскую военную технику. Они бьют оккупанта не только на земле, но и в воздухе. Так, появилось эффектное видео ликвидации вертолетов армии рф.

В сети появилось видео уничтожения двух российских транспортно-боевых вертолетов Ми-8.

Их показали на телеграм-канале Последний блокпост.

«На видео отмечено красной стрелкой место падения вертолета кафиров. Впоследствии, другой российский вертолет, пытаясь эвакуировать возможно уцелевший экипаж, также был сбит», — написали администраторі канала в подписи к ролику.

Ранее редакция нашего сайта писала, что Зеленский рассказал, как можно освободить Мариуполь.

Кроме того, Курсор сообщал, что украинские военные показали эффектные кадры уничтожения российских истребителей.

Еще напомним, что 91-летняя женщина, пережившая Холокост, умерла при осаде Мариуполя.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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