В Севастополе раздаются звуки сирены, движение в городе приостановлено

Местные жители сообщают, что над городом виден густой столб дыма.

В Крыму на территории временно оккупированного Севастополя объявлена воздушная тревога, из-за чего приостановлено движение морского и наземного транспорта.

Об этом пишут ряд пропагандистских СМИ.

Так называемый "губернатор Севастополя" *михаил развожаев призвал жителей тщательно закрыть окна, перекрыть газ и воду, выключить электричество и укрыться в комнатах с крепкими стенами. Также рекомендовано людям на улицах перейти в убежища.

В "дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя" заявили, что во время тревоги морской и наземный транспорт в городе не будут функционировать. Причину введенных ограничений в ведомстве не назвали.

Позже развожаев сообщил о замечании дыма в районе Инкерманского моста. Он заверил жителей города, что это не представляет для них опасности.

"Если вы видите дым в районе Инкерманского моста, не волнуйтесь. Военные используют специальные средства аэрозольной маскировки. Хотелось бы напомнить, что запах неприятный, но абсолютно безопасный", - отметил он.

Напомним, украинские спецназовцы высадились во временно оккупированном Крыму и нанесли огневое поражение российским оккупантам. Известно, что российские солдаты понесли потери.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!