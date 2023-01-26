В СНБО Украины назвали направления, где рф может пойти в атаку

Армия российской федерации не оставляет попыток захватить территорию Украины, в частности оккупанты сейчас сосредоточили свои силы на Донецком и Луганском направлении, пытаясь выйти на административные границы этих областей. Но ВСУ продолжают давать отпор врагу.

Об этом рассказал «24 каналу» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, российские войска могут пойти в новое наступление уже через 1-2 месяца, но кроме Донбасса они также могут атаковать и Запорожское направление, где последние несколько недель пытаются обнаружить «слабые места» украинских защитников. Но где они будут двигаться дальше — зависит от многих факторов.

Секретарь СНБО отметил, что сейчас противник теряет большое количество солдат на фронте, в частности на Донбассе. Потери российских войск на сегодня превышают потери ВСУ в 7,4 раза.

«Курсор» писал ранее, что война, которую российская федерация развязала на территории Украины, длится уже почти год и сроки ее завершения зависят, в частности от поставок вооружения ВСУ. По его словам, украинская сторона уже предоставила партнерскому Альянсу наименование техники и ее количество, которое поможет выиграть войну с российским агрессором.

Еще мы писали, что в агентстве Fitch Ratings говорят, что война в 2023 году продолжится между Украиной и рф в рамках ее нынешних широких параметров.

Напомним, что о сроках завершения войны между Украиной и рф можно будет говорить после весны и начала лета 2023 года, потому что этот период будет решающим.