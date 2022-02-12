Стало известно, о чем говорили Байден и Путин

Всего через несколько часов после начала эвакуации американцев из Украины президенты США и России обсудили обострение в конфликте между РФ и Украиной а также пути ее решения.

Президент США Джо Байден и Президент России Владимир Путин сегодня, 12 февраля, говорили по телефону о ситуации в Украине и вокруг нее.

Разговор продолжался один час и две минуты. Переговоры начались всего через несколько часов после того, как США приказали эвакуировать большую часть сотрудников своего посольства.

Президент США Джо Байден предупредил своего кремлевского коллегу Владимира Путина, что Соединенные Штаты «решительно отреагируют и возложат на Россию быстрые и серьезные издержки» в случае ее вторжения в Украину.

«Эти события, произошедшие через день после того, как советник Байдена по национальной безопасности предупредил украинских американцев покинуть Украину, являются еще одним признаком того, что Соединенные Штаты опасаются, что Путин может отдать приказ о вторжении в любой момент. Вражда может начаться с воздушного удара», — говорится в заявлении Белого Дома.

Путин и Байден в последний раз говорили по телефону в конце 2021 года.

Курсор ранее писал, что Госдепартамент США приказал сотрудникам посольства покинуть Украину. Госдепартамент США приказал сотрудникам посольства США покинуть Украину на фоне роста напряженности в отношениях с Россией, об этом сообщило посольство США в Киеве.

Кроме того, сразу несколько СМИ назвали даты вероятного полномасштабного вторжения России в Украину. Публикации в ведущих западных изданиях появились в ночь на 12 февраля. Они называли примерно одну и ту же дату — 15-16 февраля, так как именно в это время якобы будут самые лучшие погодные условия для наступления.

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