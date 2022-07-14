В Тель-Авиве прошла акция в поддержку Украины

Сегодня в Израиле сотни человек вышли на митинг в поддержку Украины. Участники марша несли украинские флаги, скандировали украинские лозунги и призывали остановить войну.

В Тель-Авиве прошел митинг в поддержку Украины и против террора рф, который организовали Анна Жарова и Israeli Friends of Ukraine.

Практически все участники акции были с украинской символикой — флаги, плакаты, значки.

Один из участников митинга написал в Facebook: «Надеюсь, что израильтяне, неспешно передвигающиеся на фоне украинских флагов и уходящего солнца, узнают для себя что-то новое».

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Одна из организаторов акции, cо-учередитель НКО «Израильские друзья Украины» Анна Жарова написала в своем ФБ: «Мы выходим с целью разоблачения кампейнов агрессии со стороны пророссийских активистов и их кураторов, которые поддерживают войну под израильскими флагами, пытаясь представить Израиль и израильтян соучастниками российской агрессии. Нам важно доносить правду о войне в Украине и мы будем бороться с их ложью».

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии. Также сообщалось, что в рф мужчина сдал жену полиции за антивоенные высказывания. В поселке Горки-10 в Московской области гражданин рф* донес на свою жену в полицию за то, что она выступила против российского вторжения в Украину. Мужчина требовал, чтобы сотрудники правоохранительных органов «приняли меры» против его жены. * — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала: Аарон Шендецкий