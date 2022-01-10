В Туркменистане хотят потушить огонь во «Вратах ада»

Видео с этим гигантским кратером показали в сети.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов привал правительственных чиновников погасить огонь в газовом кратере, который образовался еще во времена СССР. Он находится в пустыне Каракумы. Этот кратер Дарваза также называют «Вратами ада».

Кратер образовался 1971 году, когда власти СССР решили прикрыть проект по бурению для добычи газа. Тогда бур просто провалился и обвалил под собой зщемлю.

Как рассказал глава Туркменистана, этот кратер негативно влияет на экологию страны, а также на людей, которые живут рядом с ним. Кроме того, страна буквально теряет запасы газа, которые у нее есть.

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