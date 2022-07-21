В Украине анонсировали перелом хода войны: «Скоро будет много сюрпризов»

Ермак и Зеленский теперь почти каждый день обсуждают HIMARS, пушки M777, системы ПВО и антироссийские санкции. Украинский лидер заинтересован в эффективности оружия и в максимальном количестве поставок.

Андрей Ермак, глава президентской канцелярии, заявил, что президент Владимир Зеленский всерьез приступил к освобождению украинских территорий, поэтому это станет переломным моментом в войне.

Андрей Ермак также заявил, что в ближайшее время будут проведены переговоры с США о новом пакете военной помощи. Ожидается не только HIMARS, но и другое оружие. Важно, чтобы российские вооруженные силы не позволили втянуть Украину в зимнюю войну.

«Президент настроен серьезно и готов сделать все для скорейшего освобождения наших территорий. Он готов говорить с мировыми лидерами и доказывать правоту Украины. Многое зависит от подготовки наших солдат. Мы переломим ход войны. Скоро будет много сюрпризов», — сказал лидер ОП.

Он также добавил, что они находятся в постоянном контакте с военным командованием, поэтому знают, что нужно армии для победы на передовой.

Ранее Курсор писал, что Bellingcat узнали, почему гиркин может свободно критиковать действия рф в войне против Украины. Журналисты считают, что игоря гиркина (стрелкова) поддерживают некоторые силовые группы в россии.

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева. Президент россии владимир путин заявил, что это было сделано для того, чтобы были «созданы условия для переговоров» с властями Украины.