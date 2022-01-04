В Украине испытали многозадачного военного робота

Стало известно о том, что в Украине компания Synergy DPE заявила об успешных испытаниях автономного военного модуля под названием «Миротворец». Сообщается, что модуль может перевозить раненых солдат, грузы, а также на него можно установить оружие.

Об этом сообщает сайт компании.

Аппарат оборудован системой оптического зрения, а также видеокамерой и системой связи. Оператор также может взять устройство под свой контроль и управлять им в радиусе 2000-2500 метров. Это возможно даже при непрямой видимости.

Работу платформы показали на заснеженной местности при низких температурах.

Ранее мы писали, что ученые испытали роботизированную систему с ИИ для очистки океанов.

Кроме того, Курсор сообщал, что инженеры учат гуманоидного робота летать с реактивным ранцем.

Еще напомним, что ученые создали робота, который озеленяет пустыни.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.