В Украине назвали даты контрнаступления и необходимые условия

Советник главы Администрации Президента Михаил Подоляк заявил, что главным фактором для контрнаступления являются поставки оружия, которые ожидаются в ближайшие месяцы.

На скорость и объем поставок оружия в Украину от союзников влияют два фактора: бюрократия и количество оружия на складах. Об этом заявил советник главы Администрации Президента Михаил Подоляк.

По его словам, с точки зрения бюрократии процесс идет быстро.

«Первая составляющая — это бюрократия. Там нужно подписать определенное количество документов, в частности, как мы это будем использовать, как мы его будем принимать, куда мы это будем доставлять. Этой части больше нет. Для Украины нет бюрократии. Я имею в виду с точки зрения поставок оружия от наших партнеров», — поясняет Подоляк.

В то же время он обратил внимание на второй, наиболее важный аспект.

«Есть еще один фактор — проблема количества этого оружия на складах. Его надо доделать, потому что никто не собрал столько, сколько россия*. Поэтому сейчас техника достраивается, что-то расконсервируется на складах, и это быстро пойдет на Украину — через месяц, два, три», — отметил Подоляк.