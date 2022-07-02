В Украине назвали даты контрнаступления и необходимые условия

На скорость и объем поставок оружия в Украину от союзников влияют два фактора: бюрократия и количество оружия на складах. Об этом заявил советник главы Администрации Президента Михаил Подоляк.
По его словам, с точки зрения бюрократии процесс идет быстро.
«Первая составляющая — это бюрократия. Там нужно подписать определенное количество документов, в частности, как мы это будем использовать, как мы его будем принимать, куда мы это будем доставлять. Этой части больше нет. Для Украины нет бюрократии. Я имею в виду с точки зрения поставок оружия от наших партнеров», — поясняет Подоляк.
В то же время он обратил внимание на второй, наиболее важный аспект.
«Есть еще один фактор — проблема количества этого оружия на складах. Его надо доделать, потому что никто не собрал столько, сколько россия*. Поэтому сейчас техника достраивается, что-то расконсервируется на складах, и это быстро пойдет на Украину — через месяц, два, три», — отметил Подоляк.
Ранее наш сайт сообщал, что в захваченных рф городах Украины нарастает партизанское движение, россияне боятся за свои жизни. В захваченных украинских городах люди перестали ходить на митинги и открыто протестовать против беспредела россиян, вместо этого их решили уничтожать тихо.
Кроме того, редакция Курсора писала, что эксперт рассказал, какой следующий крупный город Украины может стать мишенью российских захватчиков. Учитывая баланс сил на 1 июля, российские оккупанты едва ли могут проводить серьезное наступление в направлении города Запорожье. Однако, если у россиян получится захватить Донбасс, то уже после него они могут попробовать двинуться в сторону следующего областного центра.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!