В Украине назвали единственное преимущество, которым обладает рф на войне

По словам Буданова, экономика агрессора продержится до 2025 года.

На фронте российская федерация* теряет большое количество личного состава и техники, поэтому кремль собирается объявить новую волну мобилизации. В украинской разведке отметили, что численность военных - единственное преимущество, которым на данный момент обладает агрессор.

Об этом сообщает The Economist.

По словам главы ГУР МО Кирилла Буданова, у россии действительно не ограничены кадровые ресурсы, качество у них низкое, но количества достаточно. Что касается других составляющих в войне, то там ситуация у захватчиков не такая радужная, поскольку их ждет расплата за свои преступления. Российская экономика, по мнению главного украинского разведчика, продержится еще два года, а поток оружия прекратится в 2026 году.

Также Буданов отметил, что к наступлению зимы может быть завершена операция по разрыву сухопутных связей между российской федерацией и незаконно аннексированным ею Крымом.

"Курсор" писал ранее, что Украина начала подготовку к зиме, которая может оказаться тяжелой, поскольку российская федерация планирует снова наносить массированные удары по объектам критической инфраструктуры страны. Но глава разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил, что противнику тоже следует опасаться.

Еще мы писали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают масштабное контрнаступление и наносят противнику значительные потери, поэтому агрессор обсуждает вопрос дополнительной мобилизационной волны. В украинской разведке ответили, насколько это реальный сценарий.

Напомним, что украинский бойцы Сил специальных операций (ССО) во время освобождения села Благодатное на Донбассе захватили в плен группу солдат рф и опубликовали соответствующее видео. Еще шесть оккупантов пытались отстреливаться и были уничтожены.