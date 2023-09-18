В украинской разведке анонсировали ответ на атаки рф по инфраструктуре

Буданов заявил, что москве не стоит надеяться провести парад победы в Киеве.

Украина начала подготовку к зиме, которая может оказаться тяжелой, поскольку российская федерация* планирует снова наносить массированные удары по объектам критической инфраструктуры страны. Но глава разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил, что противнику тоже следует опасаться.

Об этом он рассказал изданию The Economist.

По словам Буданова, сейчас Украина работает над специальной кампанией сдерживания и возмездия, чтобы противостоять возможным обстрелам со стороны врага по энергетическим объектам, которые могут начаться осенью. Но как только они начнут, то получат ответ.

Также глава разведки ответил, что удары ВСУ по оккупантам не нарушают правил ведения войны, поэтому такие действия не должны привести к эскалации боевых действий. Он сомневается, что москва решит сдаться в этой войне, Киев понимает, что не закончит ее парадом победы в столицы российской федерации. Но и агрессору, как отметил Буданов, не стоит надеяться на то, что он проведет свой парад в столице Украины.

"Курсор" писал ранее, что российские оккупационные войска в последнее время снизили интенсивность обстрелов украинских городов, но в течение зимы они могут начать новую волну атак, поэтому сейчас меньше расходуют крылатые ракеты.

Еще мы писали, что российская федерация, которая планировала "захватить Киев за три дня" столкнулась с жестким сопротивлением и за полтора года войны потеряла на фронте большое количество солдат и техники. И сейчас агрессор пытается взять "оперативную паузу", чтобы восстановить свои силы.