В Украине назвали условие, при котором рф может пойти на мир

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк ответил, когда российская федерация* согласится сесть за стол, чтобы подписать мирный договор.

Украина продолжает защищать свою территорию от российских захватчиков, и на данный момент, как говорят представители власти, садиться за стол переговоров с рф нет смысла.

Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

По его словам, страна-агрессор может пойти на мирное соглашение только при определенных обстоятельствах, но на данный момент их еще нет. Он отметил, что путин стремится возродить СССР, а Украина для него является главным врагом, поскольку ее независимость противоречит мировоззрению диктатора.

Сейчас переговоры между странами по поводу урегулирования военного конфликта не ведутся, потому что как сообщил Подоляк, россия продолжает ставить какие-то ультиматумы и выдвигает свои требования. Украинская сторона же не собирается идти на уступки.

Украина и россия могут сесть на стол переговоров и заключить мирное соглашение лишь в том случае, когда оккупанты понесут значительнее тактические потери на фронте и Украина дойдет до границ, определенных в 1991 году.

Михаил Подоляк убежден, что это единственный шанс гарантировать либеральные ценности и свободу Европы.

«Курсор» писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский назвал событие, после которого переговоры с рф потеряют всякий смысл.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!