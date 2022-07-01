В Украине обещают рф «ответный привет» после ударов по Одесской области

Он отметил, что Одессу и регион бомбили в ночь на 1 июля. Российские войска выпустили по Одесской области три ракеты Х-22 с самолетов стратегической авиации Ту-22. Они попали базы отдыха и жилой дом.

«С какими у*банами нам приходится воевать все-таки. Ну ждите ответный привет, у*баны. И долго ждать не придётся«, — высказался Арестович.

Отметим, по последним данным, вследствие атаки врага погибли 18 человек, в том числе два ребенка. Еще 30 ранены.

Спасатели разбирают завалы.

СМИ сообщают, что три борта ВКС России Ту-22м3 (20840, 20841, 20842), вылетевших из района Волгоградской области, двигались в сторону Крыма. Преодолев примерно 1 200 км, находясь над западным берегом Крыма, совершили три запуска ракетами Х-22/Х-32 в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

Ранее Курсор писал, что россия в очередной раз обстреляла ракетами Одесскую области. В результате обстрела пострадал жилой многоэтажный дом и база отдыха.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!