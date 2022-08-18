В Украине объяснили, почему не хотят с рф территориальных компромиссов

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, почему Украина не будет соглашаться на территориальные компромиссы с российской федерацией*.

Украина продолжает отстаивать свою независимость и свободу в войне, которую развязала российская федерация. И правительство не намерено идти на территориальные компромиссы со страной-агрессором.

Об этом на своей странице в Twitter рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, любая территориальная договоренность с москвой — это война, отложенная на будущее. Украина намерена вернуть полностью под свой контроль все захваченные армией рф территории и выйти на международно признанные границы 1991 года.

Данилов отметил, что сейчас Украина имеет шанс перебить хребет российскому «колосу на глиняных ногах».

«Курсор» писал ранее, что украинская армия проводит контрнаступление на юге страны и согласно прогнозу военного эксперта Сергея Грабского, первым крупным городом, который ВСУ вернет под свой контроль может стать не Херсон, а Мелитополь.

Еще мы писали, что война, которую российская федерация развязала на территории Украины, завершится для страны-агрессора деколонизацией. В итоге москва лишится всех земель, которые были присоединены насильно.

Напомним, по словам директора Института стратегических исследований и безопасности Павла Лисянского, в 2014 году, когда россия оккупировала полуостров Крым и начала войну в Украине, в Казахстане решили увеличить уголовную ответственность за сепаратизм. При этом в самой рф мечтают оккупировать три области на севере Казахстана.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!