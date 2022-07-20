В Украине остро ответили лаврову на заявление о расширении географии войны

В Офисе президента Украины прокомментировали слова министра иностранных дел рф* сергея лаврова о том, что россия будет расширять географические задачи на войне.

Украина продолжает отстаивать свои территории и независимость в войне с российской федерацией, которая заявила о расширении своих «аппетитов». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил, что основы географии россии будут объяснять ВСУ и ракетные системы HIMARS.

Об этом он написал на своей странице в Twitter в ответ на слова министра иностранных дел рф сергея лаврова о том, что рф может расширить географические задачи на войне, если западные страны будут и дальше помогать Украине.

Михаил Подоляк написал, что лавров плохо изучал не только географию, но и международное право, поэтому и путает понятия.

«Глава мид россии мог бы знать, что война — это война, оккупация — это оккупация, а уничтожение нации — геноцид. А вот географии с. лаврова научат Вооруженные Силы Украины и дальнобойная артиллерия. Немного терпения», — написал он в публикации.

«Курсор» писал ранее, что лавров заявил о том, что российская федерация изменит географические цели войны и не станет ограничиваться территорией Донбасса, а будет «освобождать» и ряд других областей Украины.

Еще мы писали, что по словам лаврова, россия не нападала на Украину, но вынуждена была начать «специальную операцию», потому что Запад «занимался преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!