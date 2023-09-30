В Украине отреагировали на заявления медведева о войне

Бывшему президенту рф дали весьма дельный совет.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление экс-президента рф дмитрий медведева*, в котором он пригрозил "освобождением исконно русских территорий". Он имел в виду, что вскоре россия присоединит к себе еще больше украинских территорий, правда не уточнил, когда именно.

Подоляк ответил медведеву в Telegram-канале.

"Всем этим российским субъектам нужно подождать, чтобы лично наблюдать финал войны, где для них обязательно наступит жесткая юридическая ответственность, а также появится возможность написать тюремные мемуары в классическом скучном стиле «нас не так поняли»…", - написал Подоляк в соцсетях.

Также он отметил, что нет никаких «новых территорий россии», «аннексированных территорий» и нет никаких шансов на то, что россия сможет сохранить над ними контроль. Подоляк добавил, что есть территория Украины, включая Крым, где идут тяжелые бои с российскими оккупантами за целостность государства.

"Более того, системное профессиональное обнуление вчерашних российских понтов (репутации страны, которой якобы нужно бояться) после 584 дней войны слишком очевидно, чтобы обращать внимание на очередные «угрожающие» выступления официальных лиц россии", - подчеркнул Подоляк.

Ранее "Курсор" писал о том, что медведев заявил о готовности россии воевать с Украиной "до полного уничтожения". Бывший президент россии отметился новыми обещаниями по случаю Дня воссоединения новых регионов с россией.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!