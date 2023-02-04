В Украине ответили, когда расшифруют «черный ящик» с вертолета, упавшего в Броварах

В Киевской области 18 января произошла трагедия, в результате которой погибли 14 человек. На территорию детского сада упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД Украины. С воздушного судна через 1-2 недели будет расшифрован «черный ящик».

Об этом рассказал в эфире телемарафона председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

По его словам, это позволит определить наиболее приоритетную версию трагедии. Во время таких событий важна информация из «черных ящиков». И украинские специалисты уже работают вместе с французскими коллегами над расшифровкой.

Депутат отметил, что на сегодняшний день самыми приоритетными версиями падения вертолета является ошибка пилота и техническая неисправность судна. При этом не отвергается версия диверсии.

«Курсор» писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в военное время «происшествий не бывает», комментируя авиакатастрофу в пригороде Киева, в результате которой погибли 14 человек.

Еще мы писали, что посол Израиля в Украине отреагировал на трагедию в Броварах в Киевской области, написав, что погибший министр внутренних дел Денис Монастырский был «другом Израиля».

Напомним, что генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что взял под личный контроль дело о расследовании авиакатастрофы в Броварах. Необходимо изучить всю информацию: в частности, радиообмен и техническое состояние вертолета.