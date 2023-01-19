Зеленский высказался о причине авиакатастрофы под Киевом на экономическом форуме в Давосе

Владимир Зеленский заявил, что авиакатастрофа в пригороде Киева стала «результатом войны».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в военное время «происшествий не бывает», комментируя авиакатастрофу в пригороде Киева, в результате которой погибли 14 человек.

В сегодняшнем видеообращении к Всемирному экономическому форуму в Давосе, Зеленский встал и попросил почтить память минутой молчания жертв авиакатастрофы, среди которых был его министр внутренних дел.

Хотя причина крушения пока не известна, он сказал, что «каждый человек, каждая смерть — результат войны».

Крушение вертолета произошло возле детского сада в Броварах около 8:30 утра по местному времени в среду.

Министр внутренних дел Денис Монастырский, летевший на вертолете в «горячую точку», погиб вместе с несколькими коллегами.

В настоящее время нет никаких указаний на то, что крушение было чем-то иным, чем несчастным случаем, но служба государственной безопасности СБУ возбудила по этому факту уголовное расследование.

Зеленский сказал в своем ночном обращении к украинскому народу: «Я поручил главе Службы безопасности Украины во взаимодействии со всеми другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства катастрофы».

В СБУ заявили, что рассматривают несколько возможных причин, включая саботаж, техническую неисправность или нарушение правил полетов.

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