В Украине ответили на обвинения кремля в терроризме, а путин собирает совбез

В кремле назвали «неверной постановкой вопроса» рассуждения, попадает ли взрыв на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины россии.

После того, как россия* совершила массированный ракетный удар по городу Запорожье, в результате чего погибли 13 человек, обвинения Украины в терроризме со стороны рф выглядят циничными.

Об этом в своем Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Как известно, российский президент владимир путин обвинил Киев в терроризме из-за того, что украинские спецслужбы якобы устроили взрыв на Крымском мосту.

«Путин обвиняет Украину в терроризме? Это выглядит слишком цинично даже для россии. Не прошло и 24 часов, с тех пор как ru-самолеты выпустили 12 ракет в жилой квартал Запорожья, убили 13 человек и травмировали более 50. Нет, здесь только одно государство-террорист, и весь мир знает, кто это», — написал Подоляк.

Тем временем пресс-секретарь президента рф дмитрий песков назвал «неверной постановкой вопроса» рассуждения, попадает ли взрыв на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины россии.

«Нет. Совсем неверная постановка вопроса», — сказал он, отвечая на вопрос, означают ли слова президента рф, что теракт на Крымском мосту был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры россии и попадает ли это под действие ядерной доктрины рф.

Также песков сообщил, что путин в понедельник проведет совещание с членами совета безопасности.

«На завтра совбез запланирован. По темам сориентируем после того, как президент выступит», — сказал пресс-секретарь президента рф.

Как сообщал Курсор, советник главы ОП Украины Михаил Подоляк прокомментировал взрыв на Крымском мосту. Он его считает свидетельством раскола между российскими силовыми структурами. По его мнению, фсб рф и неофициальная чвк «вагнер» начали воевать за смену власти в минобороны и генштабе. У Подоляка есть версия, что организаторов взрыва может быть сама российская федерация.

«Это конкретное проявление конфликта между фсб (разведывательной службой) и (частными военными компаниями) с одной стороны и минобороны/генеральным штабом рф с другой», – сказал советник.

Также Курсор информировал о том, что в Конгресс США внесены законопроекты о признании россии спонсором терроризма.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!