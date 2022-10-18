В Крыму и Херсоне замечены иранские инструкторы, обучающие солдат рф запускать дроны

«Невмешательство» Ирана в российско-украинский конфликт продолжается: кроме продажи рф беспилотников появилась информация о планах передачи баллистических ракет.

Несмотря на утверждения Ирана, что страна не продавала россии* беспилотники и вообще осуждает войну в Украине, на территории оккупированных областей замечены иранские инструкторы.

По данным украинского подполья, на территории временно оккупированной Херсонской области в общем замечено до 20 иранских инструкторов.

Также иранцы помогают запускать дроны-камикадзе Shahed-136 из Крыма. В частности, инструкторы находятся на полигоне Чауда, военном аэродроме Кировского и вблизи мыса Тарханкут.

США уже заявили, что собираются ввести санкции против Ирана и третьих лиц за помощь россии в войне.

В унизительно проигрываемой россией войне путин выбрал тактику запугивания и уничтожения мирного населения, подтверждая, что россия — это страна террорист, и мир должен относиться к ней соответствующе.

Ранее Курсор писал, что Киев обвинил Иран в смерти украинцев и призвал Запад к введению санкций. В Украине напомнили, что страна, подавляющая собственный народ, теперь передает государству-агрессору оружие для массовых убийств в центре Европы.

Как сообщал Курсор, утром 17 октября, Киев снова оказался под ударом. Россияне запустили иранские дроны-камикадзе. По состоянию на 09:00 по Киеву было зафиксировано 4 прилета. Как минимум четверо людей погибли.

После этого украинцы устроили протест возле посольства Ирана в Киеве: подробности. К акции протеста присоединились десятки человек, который обвиняют Иран в том, что он поддерживает терроризм и убийства украинцев. Они требуют, что Тегеран прекратил продажу россии дронов-камикадзе «Shahed-136».

Также «Курсор» сообщал, что в МИД Израиля прокомментировали слова Нахмана Шая о передаче Украине оружия.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!