В Украине рассказали о ситуации в самой горячей точке — Соледаре

Глава Офиса президента Украины заявил, что россия могла потерять под Бахмутом и Соледаром Донецкой области до 20 тысяч оккупантов.

В Соледаре на востоке Украины всю ночь продолжались жестокие бои.

Об этом сообщила замглавы Минобороны Анна Маляр.

Несмотря на сообщения командования рф* о захвате контроля на Соледаром, в Украине опровергли эти слухи.

Анна Маляр рассказала, что враг бросил чуть ли не все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления. Украинские защитники героически держат оборону, нанося противнику несопоставимые потери.

«Это сложный этап войны, но мы в этой войне победим. Сомнений нет», — сказала представитель Минобороны.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что россия могла потерять под Бахмутом и Соледаром Донецкой области до 20 тысяч оккупантов. Для штурма Соледара россия отправила почти всю боеспособную группировку, поскольку понимает, что потеря еще одного города приведет к психологическому поражению россии.

Штурмовые действия в районе Соледара оккупанты начали 27 декабря, с тех пор не прекращаются ожесточенные бои, город фактически сровняли с землей.

Ранее Курсор писал, что еще два дн назад рф заявила о захвате Соледара: что говорят в Украине.

Также мы сообщали, что в белгородской области россии вновь прогремели взрывы.

Кроме того, США намерены нейтрализовать деятельность группировки «Вагнер» по всему миру.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!