В Украине рассказали об условиях мирных переговоров с россией

Глава украинской переговорной делегации предположил, что Украина возможно возобновит переговоры с россией в конце лета после того, как проведет широкомасштабное контрнаступление.

Украина может возобновить переговоры с россией после контрнаступления украинских вооруженных сил в конце лета. Такое предположение высказал глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия.

По его словам, Украина возобновит диалог только после укрепления своих позиций на фронте.

«Конец августа (когда Украина сможет возобновить переговоры с усиленной позиции). Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут увидеть это в открытых источниках. Но я думаю, что мы проведем контрнаступление в некоторых местах», — сказал он.

Курсор ранее писал, что британская разведка раскрыла планы россии по оккупации Донбасса. Российские оккупанты продолжают готовиться к наступлению на Северодонецк-Лисичанск, однако терпят большие потери и украинская армия заставляет их отступать.

Также сообщалось, что Шольц рассказал о будущих поставках оружия в Украину. Канцлер Германии заявил о том, что впредь не будет задержек с поставкой вооружения Киеву. Он также отметил, что Германия совместно с США и Великобританией поставит системы РЗСО в Украину.

Кроме того, в Украине рассказали, может ли Беларусь вступить в войну. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил о том, что правительство и военные не видят угрозы со стороны Беларуси, поскольку у Минска недостаточно сил для нападения.

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