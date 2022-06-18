Шольц рассказал о будущих поставках оружия в Украину

Канцлер Германии заявил о том, что впредь не будет задержек с поставкой вооружения Киеву. Он также отметил, что Германия совместно с США и Великобританией поставит системы РЗСО в Украину.

В интервью агентству DPA канцлер Германии заявил, что задержек с поставками оружия из Берлина больше не будет.

Он также пояснил, что в настоящее время Германия работает над изменением списка клиентов, которые ждут своего заказа уже несколько лет, чтобы обеспечить вооруженные силы Украины всем необходимым.

«Мы поставим противоракетную систему, которая может спасти Одессу или Киев», — сказал он. «Мы также решили вместе с Великобританией и США передать реактивные системы залпового огня».

Ранее Шольца неоднократно обвиняли в задержках поставок оружия в Украину.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!