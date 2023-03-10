В Украине растет количество сторонников мирных переговоров с россией – высокопоставленный украинский чиновник

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что среди украинцев растет доля тех, кто выступает за проведение мирных переговоров с *россией уже на данном этапе военных действий.

Об этом он сообщил в эфире программе «Говорит Великий Львов».

Чиновник говорит, что проведенная 9 марта российскими оккупантами ракетная атака преследовала цель склонить Украину к тому, чтобы сесть за стол переговоров.

«Я слушал одного деятеля из Львовской области, который говорил, что нужны переговоры, нужно садиться и договариваться. Имейте в виду, что таких становится все больше и больше, и больше. Это очень опасная тенденция, когда люди даже с Западной Украины начинают о таких вещах говорить», – сказал Данилов.

Отметим, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, он не планирует проведение мирных переговоров с нынешним российским руководством. Последнее, по его мнению, не способно договариваться о чем-либо. Такая возможность не допускается, как утверждает украинский лидер, даже на теоретическом уровне.

К слову, о ракетном ударе по Украине 9 марта. В Институте изучения войны предположили, для чего путин это сделал на самом деле.

Также «Курсор» сообщал, что рф готовит новую волну мобилизации на Донбассе, будут привлекать даже несовершеннолетних.

Помимо этого российский миллионер дал неожиданный ответ на вопрос «Проиграет ли путин войну?».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!