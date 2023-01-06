В Украине сообщили, что новогодняя атака рф дронами отражена на сто процентов

Предоставляемые Украине средства ПВО — это залог спасения тысяч жизней мирных людей от российской агрессии.

Солдаты ВСУ сделали практически невозможное и в новогодние праздники 1-2 января смогли отразить 100% запущенных россией* иранских дронов.

Такая эффективность достигнута благодаря мощным поставкам необходимого вооружения Украине. Защита Украины постепенно истощает путинскую армию.

На фоне разгромов и неудач российских военных, которые теряют огромную часть своих ресурсов, включая недавно мобилизованных солдат, в россии ощущается дефицит крылатых ракет. Российский впк не имеет для этого достаточно производственных мощностей. Поэтому путин рассчитывал запугать Украину террором критической инфраструктуры с помощью иранских дронов.

Такой подход дешевле и быстрее для россии, чем самостоятельно изготавливать дорогие крылатые ракеты. Но ВСУ разрушили планы путина, когда в течение двух последних атак дронами 1-2 января уничтожили все 80 дронов, выпущенных по разным украинским городам.

Это мастерство украинских военных должно показать международным партнерам необходимость дальнейших поставок систем ПВО, которое постепенно исчерпает ресурс кремлевского диктатора.

Несмотря на то, что иранский беспилотник стоит в 15 раз дешевле самой простой российской крылатой ракеты, но при попадании в цель он несет страшные разрушения. Не только миллиардные убытки, но и жизни людей. Именно этим оправдано использование дорогих средств ПВО для их нейтрализации.

С 10 октября рф использовала против Украины 670 беспилотников, а договоренности с Ираном предусматривают поставку 1750 единиц. Поэтому западные средства ПВО — залог спасения тысяч жизней гражданских в Украине.

Украина должна вооружить свои военные силы самым современным способом. ВСУ уже сейчас — это мобильная, эффективная армия, но для защиты миллионов людей ВСУ должны получить вооружение, аналогичное ЦАХАЛу. Предоставление Западом оружия для Украины не только оправдано, но и является инвестицией в мирное будущее Европы.

Ранее Курсор писал, что в россии прокомментировали отказ Украины от «перемирия» путина.

Наш сайт уже писал, что Байден оценил вероятность прекращения огня россией.

Еще Курсор информировал, что путин ввел режим прекращения огня на 36 часов.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!