В Украине заявили, что путин несколько раз менял дату полномасштабного вторжения

По словам заместителя начальника ГУР МО Украины Вадима Скибицкого, путин несколько раз проводил встречи с начальником генштаба валерием герасимовым и министром обороны сергеем шойгу, на которых обсуждалась дата вторжения в Украину.

Об этом он сказал в интервью изданию BILD.

«фсб настаивала на наступлении, они были убеждены, что достаточно подготовились к вторжению. Они вложили огромные ресурсы и подталкивали Герасимова к атаке», — сказал Скибицкий.

По его словам, после долгих убеждений герасимов все-таки согласился и одобрил эту операцию, однако он неверно оценил ситуацию.

«Российские части были обеспечены продовольствием, боеприпасами и горючим всего на трое суток. Это все говорит о том, как сильно они просчитались», — добавил он.

Скибицкий отметил, что из-за недооценки ситуации первые шаги россии были провальными, также россияне не смогли окружить Киев, захватить Сумы, Чернигов или Харьков.

Ранее Курсор писал, что путин выступил с новым заявлением: что именно он сказал. путин обратился к участникам первого съезда российского движения детей и молодежи.

Наша редакция писала, что запланировано проведение путиным расширенного заседания коллегии минобороны, где он сделает «важные заявления». Это произойдет в Минске (Беларусь).

Встречу посетит Александр Лукашенко. По мнению генерал-лейтенанта ВСУ Сергея Наева, основная тема обсуждения президентов рф и Беларуси ‒ втягивание армии последней в войну против Украины.

Курсор сообщал, что российский террорист игорь стрелков-гиркин заявил, что армия рф никогда не сумеет разгромить ВСУ и захватить территорию Украины. Также он раскритиковал путина, потому что тот не взял на себя ответственность за войну, и предположил, что его «деменция достигла высших значений».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!