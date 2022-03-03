В украинский Энергодар зашли российские оккупанты и начали стрелять по мирным жителям, вышедшими на блокпост

Российские оккупанты вошли в украинский город Энергодар, Запорожская область. Речь идет о колонне техники, в которой находится примерно 100 машин.
Идет бой, в городе слышны сирены. Очевидцы снимают видео того, что происходит.
Напомним, что в городе находится Запорожская атомная электростанция.
Ранее редакция Курсора сообщала, что посол России в Израиле заявил, что РФ не стремится завоевать Украину.
Кроме того, мы писали, что украинская делегация направилась на второй раунд переговоров с Россией.
Еще напомним, что Россия хочет обстрелять свои населенные пункты из Градов, чтобы обвинить в этом Украину.
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