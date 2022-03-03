В украинский Энергодар зашли российские оккупанты и начали стрелять по мирным жителям, вышедшими на блокпост

Украинский город Энергодар подвергся нападению российских оккупантов. Против российских военных вышли мирные жители, однако захватчики открыли по ним огонь.

Российские оккупанты вошли в украинский город Энергодар, Запорожская область. Речь идет о колонне техники, в которой находится примерно 100 машин.

Идет бой, в городе слышны сирены. Очевидцы снимают видео того, что происходит.







Напомним, что в городе находится Запорожская атомная электростанция.

Ранее редакция Курсора сообщала, что посол России в Израиле заявил, что РФ не стремится завоевать Украину.

Кроме того, мы писали, что украинская делегация направилась на второй раунд переговоров с Россией.

Еще напомним, что Россия хочет обстрелять свои населенные пункты из Градов, чтобы обвинить в этом Украину.

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