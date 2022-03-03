Посол России в Израиле заявил, что РФ не стремится завоевать Украину

Анатолий Викторов заявил, что российская армия действует против тех, кто взял Украину в заложники, а не против мирных граждан. Также он обвинил все СМИ в «фейковых новостях»

Посол России в Израиле утверждает, что его страна не стремится завоевать Украину, и осуждает «фальшивые новости» о вторжении России к западному соседу.

«Мы действуем только против тех, кто взял Украину в заложники», — заявил посол Анатолий Викторов на пресс-брифинге.

Он обрушился с критикой на освещение в СМИ, которые, по его словам, пытаются представить Россию и ее лидера Владимира Путина «чудовищными», особенно в связи со смертоносным ударом в Киеве возле мемориала жертвам Холокоста «Бабий Яр».

Удар не нанес прямого ущерба самому мемориалу, хотя по крайней мере одна ракета поразила ряд зданий на еврейском кладбище, расположенном на территории комплекса «Бабий Яр».

«Украина утверждает, что мы разбомбили мемориал «Бабий Яр». Это фальшивые новости», — говорит Викторов.

Курсор ранее писал, что Россия хочет обстрелять свои населенные пункты из Градов, чтобы обвинить в этому Украину. Российская военная техника была замечена в селе Поповка, территория РФ. Деревня находится на границе с Сумской областью. Речь идет о градах, которые направлены в сторону РФ. Предполагается, что российские оккупанты хотят устроить провокацию, чтобы обвинить в ней ВСУ.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Беларусь хотят втянуть в войну с Украиной. По словам диктатора Александра Лукашенко, белорусские войска будут биться «на своей земле». Он уверен, что некие силы хотят «разобраться с Россией», а потом напасть на Беларусь.

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