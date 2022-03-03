Россия хочет обстрелять свои населенные пункты из Градов, чтобы обвинить в этом Украину

В СБУ предполагают, что оккупанты готовятся устроить провокацию и обстрел своей же территории — с целью обвинения Украины в атаке гражданского населения РФ.

Российская военная техника была замечена в селе Поповка, территория РФ. Деревня находится на границе с Сумской областью. Речь идет о градах, которые направлены в сторону РФ. Предполагается, что российские оккупанты хотят устроить провокацию, чтобы обвинить в ней ВСУ.

Об этом сообщили на телеграм-канале Реальная война со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Россия нанесла ракетный удар по центру Чернигова, разрушены жилые дома.

Кроме того, мы писали, что эксперты США считают, что российское вторжение в Украину стало катастрофой.

Еще напомним, что украинские военные погнали оккупантов и вышли на административные границы РФ в Сумской области.

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