Аналитики ISW объяснили, почему рф приостановила участие в ДСНО

На днях президент российской федерации владимир путин сделал новое обращение, в котором обвинил Запад в желании уничтожить их государство и заявил, что страна приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНО). Аналитики ISW объяснили, с чем может быть связано такое решение.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Риторику диктатора поддержал и заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев, подчеркнувший, что, если россия проиграет войну Украине, то ее просто разорвут на части и она перестанет существовать. В ISW считают, что подобные заявления могут быть связаны с информационной операцией. Таким образом путин пытается обвинить Запад и Украину в том, что они представляют опасность для россии и как-то оправдать промахи своей армии на фронте.

При этом, как подчеркивают специалисты, ни один западный лидер не призывал мир создать условия для уничтожения российской федерации, наоборот, высказывания касались Украины и ее возможности и права освободить территорию своего государства от захватчиков.

«Курсор» писал ранее, что по словам главы кремля, если Западу удастся реализовать свой план, то судьбы многих народов рф могут кардинально измениться и он не знает, сохранится ли такой этнос как русский народ в том виде, в котором он существует на сегодняшний день.

Еще мы писали, что участники Международной Крымской платформы призвали российскую федерацию немедленно прекратить боевые действия и насилие и вывести войска со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Напомним, что в российской федерации растет недовольство из-за провалов российской армии в Украине, а президент владимир путин становится главным объектом критики. Многие россияне не довольны тем, что кремль продолжает участвовать в конфликте на востоке Укр

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!