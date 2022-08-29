В Умани на Рош ха-Шана будет присутствовать сводный отряд из полицейских

В Украине главное управление Национальной полиции Черкасской области опубликовали требования, по которым в 2022 году должно пройти паломничество брацлавских хасидов в Умани на Рош ха-Шана. Последний продлится с 25 по 27 сентября.

Фонд имени Раби Нахмана, занимающийся паломничеством брацласских хасидов, поделился письмом, полученным от украинских правоохранителей. В нем сказано, что во время паломничества в Умани сформируют сводный отряд из числа полицейских Черкасской области и других областей.

Чтобы обеспечить надлежащий правопорядок, не допустить террористические акты, потерь среди паломников и обслуживающего персонала в условиях войны против россии*, полицейские запросили у организаторов паломничества:

обеспечить полицейских, задействованных в обеспечении правопорядка при проведении мероприятий, средствами индивидуальной защиты (речь идет о масках, перчатках, дезинфицирующих средствах)

установить в районе паломничества биотуалеты для полицейских, задействованных в обеспечении правопорядка;

обеспечить правоохранителей средствами для принудительной остановки транспорта на КПП;

обеспечить КПП маскировочными сетками;

обеспечение полицию нагрудными видеорегистраторами, чтобы с их помощью предупреждать, выявлять или фиксировать правонарушений во время проведения мероприятий;

обеспечить палатками военных, привлекаемых к обеспечению правопорядка на КПП;

привлечь эвакуатор в период с 19 по 29 сентября, чтобы транспортировать авто, создающие препятствия для движения транспорта специально уполномоченных органов государственной власти, а также подозрительных и т.п.

Ранее Служба безопасности Украины и Национальная полиция предупредила паломников в Умани об опасности российских обстрелов. Также главный раввин Украины Моше Асман заявил, что в этом году из-за войны лучше не посещать страну.

Также «Курсор» рассказывал, где израильтяне хотят отпраздновать Рош ха-Шана, учитывая популярные запросы в Google.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!