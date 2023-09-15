В Умани паломник сбил насмерть женщину - первые подробности

В украинском Умани произошло ДТП с участием паломника. Израильтянин сбил на дороге женщину, в результате чего она скончалась.
Об этом сообщает "Детали".
Как отмечено в сообщении, наш соотечественник уже задержан. Украинская сторона проинформировала о произошедшем консульство Израиля.
Также полиция Украины задержала еще четырех израильтян. Их всех подозревают в хранении наркотиков.
Для празднования Рош ха-Шана в Умань уже прибыли около 27 тысяч паломников, большая часть которых являются израильтяне. В городе также находятся израильские правоохранители, которые помогают украинским коллегам следить за правопорядком.
Так, в районе, где проживают паломники, запретили:
Также премьер-министр Биньямин Нетаниягу выпустил обращение к израильтянам, которые едут в Умань.