В Умани паломник сбил насмерть женщину - первые подробности

Среди израильтян есть первые задержания.

В украинском Умани произошло ДТП с участием паломника. Израильтянин сбил на дороге женщину, в результате чего она скончалась.

Об этом сообщает "Детали".

Как отмечено в сообщении, наш соотечественник уже задержан. Украинская сторона проинформировала о произошедшем консульство Израиля.

Также полиция Украины задержала еще четырех израильтян. Их всех подозревают в хранении наркотиков.

Для празднования Рош ха-Шана в Умань уже прибыли около 27 тысяч паломников, большая часть которых являются израильтяне. В городе также находятся израильские правоохранители, которые помогают украинским коллегам следить за правопорядком.

Так, в районе, где проживают паломники, запретили:

продавать алкогольные напитки и вещества, производимые на спиртовой основе (исключение – лекарственные средства,

разрешенные к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств и дезинфекционных средств);

продавать и использовать пиротехнические средства, в том числе салюты, фейерверки, другие взрывчатые вещества, создающие шумовой эффект;

продавать пневматическое оружие и имитирующие оружие игрушки.

Также премьер-министр Биньямин Нетаниягу выпустил обращение к израильтянам, которые едут в Умань.