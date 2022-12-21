В Великобритании рассказали о вероятных перестановках в командовании россии

В Великобритании заявили, что в скором времени своего поста может лишиться глава генштаба россии валерий герасимов*.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, россия на войне в Украине уже потеряла более 100 тысяч солдат, поэтому, вероятно, в скором времени будет уволен глава генштаба рф валерии герасимов.

Об этом он заявил во время выступления в Палате общин, сообщает Sky News.

Уоллес сказал, что россияне не смогли захватить Украину, потеряв на войне огромное количество своих военных. Кроме этого, путин уже уволил всех командующих оперативными направлениями, которые занимали свои должности в начале полномасштабного вторжения в Украину.

В Британии отметили, что путин не хочет отвечать за военные провалы на войне в Украине, поэтому своего поста может лишиться герасимов.

«Высокий уровень смертности и рост общественного недовольства продолжается», — добавил он.

Курсор» писал ранее, что российская федерация понимает, что терпит поражение на войне в Украине, поэтому обратилась за помощью к Ирану. Агрессор попросил к Тегерана дроны-камикадзе, которыми российские военные уже обстреливают украинские города, а также баллистические ракеты. А обмен на БПЛА путин планирует передать Ирану «военные компоненты».

Кроме этого, по словам Уильяма Бернса, российская армия показала себя крайне плохо и понесла огромные потери, российская экономика понесла долгосрочные убытки, а большая часть прогресса, достигнутого российским средним классом за последние 30 лет, разрушается.

Напомним, что многие страны стали на сторону Украины и осудили российский террор, но есть мировые лидеры, которые продолжают сохранять с агрессором партнерские отношения, потому что для них это выгодно в различных сферах. Однако, украинская сторона имеет возможность минимизировать сотрудничество этих стран с путиным.