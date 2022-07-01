Генерал назвал причины, по которым россия наносит ракетные удары по Украине

В последнее время значительно возросли ракетные удары российских войск по украинским городам.

Об этом бывший заместитель Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко сказал в интервью Obozrevatel.

Романенко отметил, что на это есть три причины. По его словам, россия*, используя такую тактику, пытается усилить давление как на союзников Украины, так и на саму Украину — руководство и население.

«Что касается внутренней составляющей, то это морально-психологическое воздействие на украинцев, чтобы сломать их дух, чтобы заставить общество давить на власть и переходить к капитулянтским переговорам», — заявил Романенко.

Кроме этого, на таких переговорах российская власть намерена легитимировать захват 20% территории Украины: «Это также удары по объектам в Украине – военным, инфраструктурным и гражданским».

Также нельзя сбрасывать со счетов и недавние саммиты НАТО и G7. Рорманенко считает, что президент рф владимир путина хотел показать миру, что «я сильный, у меня есть возможности, и я способен ими воспользоваться. Делайте выводы, давите на Украину и принимайте правильные решения».

Ранее Курсор писал, что россия в очередной раз обстреляла ракетами Одесскую области. В результате обстрела пострадал жилой многоэтажный дом и база отдыха.

Российский удар по Одесской области: число жертв возросло. Количество погибших в результате попадания российской ракеты в многоэтажку в Одесской области увеличилось до 17 человек. Среди погибших один ребенок. Спасены из-под завалов 8 человек.

Появились жуткие видео последствий ракетных ударов рф по Одесской области. Ночной удар по Одесской области был совершен самолетами стратегической авиации Ту-22. Ракеты Х-22 попали в многоквартирный дом и двум базам отдыха.

Курсор писал об украинских торговых центрах, которые россия посчитала базами НАТО. В сети опубликовали видео того, что осталось от некогда мирных развлекательных и торговых центров Украины. Армия рф посчитала себя вправе вершить судьбы людей, выбирая кому из них жить.

Наша редакция сообщала, что солдаты рф ломают друг другу пальцы, чтобы сбежать с войны в Украине — перехват разговора. Украинские силовики перехватили очередной разговор российских оккупантов, которые рассказывают, как калечат друг друга, чтобы не идти в бой и сохранить себе жизнь.

Напомним, россия решится на новые чудовищные теракты в Украине после саммита НАТО — эксперт.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!